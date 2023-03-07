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Тронин Яков Никифоров

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Место рождения

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Тронин Никифор Иванов

Мать: не указана

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Тронин Никон Яковлев

Мать ребёнка: Тронина Ирина Тимофеева

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Елена Яковлева

Мать ребёнка: Тронина Ирина Тимофеева

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Тронин Антон Яковлев

Мать ребёнка: Тронина Ирина Тимофеева

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Ирина Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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