Тронин Яков Никифоров
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Тронин Никифор Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Тронин Никон Яковлев
Мать ребёнка: Тронина Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Елена Яковлева
Мать ребёнка: Тронина Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Тронин Антон Яковлев
Мать ребёнка: Тронина Ирина Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тронина Ирина Тимофеева
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782