Binderwald (Hein) Elizabetha
Место рождения
Дата рождения25.11.1869
Дата смерти16.12.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1869
Отец: Hein Georg Heinrich
Мать: Hein Christena Katherina
Иммиграция
1913
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
16.12.1953
Garrison, McLean, North Dakota, United States
Похороны
Неизвестно
Garrison, McLean, North Dakota, United States