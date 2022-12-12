Binderwald (Hein) Elizabetha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Binderwald (Hein) Elizabetha

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Место рождения

Бородино, Одеська область

Дата рождения

25.11.1869

Дата смерти

16.12.1953

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1869

Отец: Hein Georg Heinrich

Мать: Hein Christena Katherina

Бородино, Одеська область
Иммиграция
1913
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
16.12.1953
Garrison, McLean, North Dakota, United States
Похороны
Неизвестно
Garrison, McLean, North Dakota, United States
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