Попов Василий Абрамович 1770 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Василий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: Попов Абрам Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ирина Харитоновна

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Попов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Попова Ирина Харитоновна

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Упоминание
1824 ст.
Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Исповедная роспись: 54 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.500об двор № 137
Смерть
Неизвестно

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