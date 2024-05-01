Попов Василий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: Попов Абрам Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
1799 ст.
Мать ребёнка: Попова Ирина Харитоновна
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: 54 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.500об двор № 137
Смерть
Неизвестно