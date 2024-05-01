Попова Ирина Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799 ст.
Отец ребёнка: Попов Василий Абрамович
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: 57 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.500об двор № 137
Смерть
Неизвестно