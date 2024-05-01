Попова Ирина Харитоновна 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Ирина Харитоновна

Попова Ирина Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Абрамович

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Попов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Абрамович

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Упоминание
1824 ст.
Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Исповедная роспись: 57 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.500об двор № 137
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.