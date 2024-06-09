Хренова Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1935
Дата смерти25.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хренов Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1959
Рождение ребёнка
19.06.1961
Рождение ребёнка
20.06.1964
Смерть
25.01.1989