Хренова Надежда Дмитриевна 26.03.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1935

Дата смерти

25.01.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Иван Иванович

Смерть
25.01.1989

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