Черных Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Светлана Владимировна

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Место рождения

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1985

Отец: Черных Владимир Александрович

Мать: Черных Валентина Павловна

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.09.2003

Дочь: Донская Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Донской Алексей Викторович

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.03.2005

Дочь: Донская Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Донской Алексей Викторович

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.02.2008

Дочь: Донская Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Донской Алексей Викторович

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.06.2010

Дочь: Донская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Донской Алексей Викторович

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.12.2015

Дочь: Лескова Ксения Евгеньевна

Отец ребёнка: Лесков Евгений Сергеевич

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесков Евгений Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донской Алексей Викторович

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