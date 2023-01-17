Черных Светлана Владимировна
Место рождения
Дата рождения05.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1985
Рождение ребёнка
03.09.2003
Дочь: Донская Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Донской Алексей Викторович
Рождение ребёнка
18.03.2005
Дочь: Донская Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Донской Алексей Викторович
Рождение ребёнка
28.02.2008
Дочь: Донская Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Донской Алексей Викторович
Рождение ребёнка
09.06.2010
Дочь: Донская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Донской Алексей Викторович
Рождение ребёнка
08.12.2015
Дочь: Лескова Ксения Евгеньевна
Отец ребёнка: Лесков Евгений Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно