Донской Алексей Викторович
Место рождения
Дата рождения07.12.1977
Дата смерти11.04.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.2003
Дочь: Донская Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Черных Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
18.03.2005
Дочь: Донская Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Черных Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
28.02.2008
Дочь: Донская Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Черных Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
09.06.2010
Дочь: Донская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Черных Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.2011