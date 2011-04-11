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Донской Алексей Викторович

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Место рождения

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

07.12.1977

Дата смерти

11.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.09.2003

Дочь: Донская Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Черных Светлана Владимировна

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.03.2005

Дочь: Донская Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Черных Светлана Владимировна

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.02.2008

Дочь: Донская Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Черных Светлана Владимировна

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.06.2010

Дочь: Донская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Черных Светлана Владимировна

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Светлана Владимировна

Смерть
11.04.2011
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
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