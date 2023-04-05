Суханова Прасковья Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Прасковья Флорова

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Место рождения

д.Петровка

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Петровка
Бракосочетание
06.11.1866

Муж: Суханов Карп Николаев

Новое Девичье Краснослободского уезда Пензенской губернии
Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.

Сын: Суханов Григорий Карпов

Отец ребёнка: Суханов Карп Николаев

Новое Девичье
Рождение ребёнка
01.10.1869 ст.

Сын: Суханов Яков Карпов

Отец ребёнка: Суханов Карп Николаев

Новое Девичье
Смерть
Неизвестно
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