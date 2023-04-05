Суханова Прасковья Флорова
Место рожденияд.Петровка
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Петровка
Бракосочетание
06.11.1866
Новое Девичье Краснослободского уезда Пензенской губернии
Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.
Отец ребёнка: Суханов Карп Николаев
Новое Девичье
Рождение ребёнка
01.10.1869 ст.
Сын: Суханов Яков Карпов
Отец ребёнка: Суханов Карп Николаев
Новое Девичье
Смерть
Неизвестно