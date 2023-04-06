Коррель (Коррель) Гильда Оттовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Коррель Отто Генрихович
Мать: Коррель Ида Карловна
Рождение ребёнка
31.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загарский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погосян Ольга
Отец ребёнка: Загарский ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Загарский ?
Смерть
Неизвестно