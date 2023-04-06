Коррель (Коррель) Гильда Оттовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коррель (Коррель) Гильда Оттовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Коррель Отто Генрихович

Мать: Коррель Ида Карловна

Рождение ребёнка
31.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загарский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погосян Ольга

Отец ребёнка: Загарский ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загарский ?

Смерть
Неизвестно
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