Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Прохор Петров
Мать ребёнка: Анна Иванова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ананий Петров
Мать ребёнка: Анна Иванова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1795