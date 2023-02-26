Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Прохор Петров

Мать ребёнка: Анна Иванова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Ананий Петров

Мать ребёнка: Анна Иванова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1795
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