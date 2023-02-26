Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Прохор Петров

Отец ребёнка: Пётр

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Ананий Петров

Отец ребёнка: Пётр

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Арина (по крёстному отцу)

Отец ребёнка: не указан

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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