Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Прохор Петров
Отец ребёнка: Пётр
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ананий Петров
Отец ребёнка: Пётр
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Арина (по крёстному отцу)
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно