Баринова (Картаева) Анисья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1923
Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
01.07.1923
Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Отдел ЗАГС при Каменском Волисполкоме Запись №167 01.07.1923 О женихе: Баринов Борис Андреевич, 20 лет, холост, первым браком Постоянное местожительство: посёлок Ново-Покровский, Каменская волость О ... Показать все
Смерть
Неизвестно