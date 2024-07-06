Баринова (Картаева) Анисья Алексеевна Около 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баринова (Картаева) Анисья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1923
Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
01.07.1923

Муж: Баринов Борис Андреевич

Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Отдел ЗАГС при Каменском Волисполкоме Запись №167 01.07.1923 О женихе: Баринов Борис Андреевич, 20 лет, холост, первым браком Постоянное местожительство: посёлок Ново-Покровский, Каменская волость О ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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