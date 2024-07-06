Баринов Борис Андреевич 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баринов Борис Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1922
Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
01.07.1923

Жена: Баринова (Картаева) Анисья Алексеевна

Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Отдел ЗАГС при Каменском Волисполкоме Запись №167 01.07.1923 О женихе: Баринов Борис Андреевич, 20 лет, холост, первым браком Постоянное местожительство: посёлок Ново-Покровский, Каменская волость О ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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