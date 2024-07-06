Баринов Борис Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1922
Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
01.07.1923
Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Отдел ЗАГС при Каменском Волисполкоме Запись №167 01.07.1923 О женихе: Баринов Борис Андреевич, 20 лет, холост, первым браком Постоянное местожительство: посёлок Ново-Покровский, Каменская волость О ... Показать все
Смерть
Неизвестно