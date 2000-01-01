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Федоренко Семен Ларионович

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Место рождения

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя

Дата рождения

02.02.1832

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1832

Отец: Федоренко Ларион Осипович

Мать: Федоренко Елизавета Ивановна

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Крещение
05.02.1832
ц. Святодуховская, запись №20
Рождение ребёнка
16.01.1868

Сын: Федоренко Петр Семенович

Мать ребёнка: Федоренко ?

Из дворян ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ ДВОРЯНСТВО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко ?

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