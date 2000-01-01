Федоренко Семен Ларионович
Место рожденияЕкатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Дата рождения02.02.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1832
Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Крещение
05.02.1832
ц. Святодуховская, запись №20
Рождение ребёнка
16.01.1868
Мать ребёнка: Федоренко ?
Из дворян ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ ДВОРЯНСТВО
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федоренко ?