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Орлова Мария Кодратовна

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

До 1926

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Лаврентий Антонович

Рождение ребёнка
14.12.1873

Сын: Орлов Евграф Лаврентьевич

Отец ребёнка: Орлов Лаврентий Антонович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.06.1878

Дочь: Орлова Феодосия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Орлов Лаврентий Антонович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.04.1880

Дочь: Орлова Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Орлов Лаврентий Антонович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.02.1885

Сын: Орлов Фёдор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Орлов Лаврентий Антонович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.04.1890

Сын: Орлов Максим Лаврентьевич

Отец ребёнка: Орлов Лаврентий Антонович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.08.1896

Дочь: Кузнецова (Орлова) Наталья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Орлов Лаврентий Антонович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
До 1926
Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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