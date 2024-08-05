Орлова Мария Кодратовна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиДо 1926
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1873
Сын: Орлов Евграф Лаврентьевич
Отец ребёнка: Орлов Лаврентий Антонович
Рождение ребёнка
01.06.1878
Дочь: Орлова Феодосия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Орлов Лаврентий Антонович
Рождение ребёнка
20.04.1880
Дочь: Орлова Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Орлов Лаврентий Антонович
Рождение ребёнка
22.02.1885
Отец ребёнка: Орлов Лаврентий Антонович
Рождение ребёнка
25.04.1890
Сын: Орлов Максим Лаврентьевич
Отец ребёнка: Орлов Лаврентий Антонович
Рождение ребёнка
27.08.1896
Дочь: Кузнецова (Орлова) Наталья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Орлов Лаврентий Антонович
Смерть
До 1926