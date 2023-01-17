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Ефимова Наталья Лаврентьевна

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Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Около 1972

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Ефимов Лаврентий Архипович

Мать: Данилова Наталья Александровна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.12.1922

Дочь: Кузнецова (Андрианова) Валентина Платоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Платон Зиновьевич

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анастасия Платоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Платон Зиновьевич

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Евдокия Платоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Платон Зиновьевич

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Платоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Платон Зиновьевич

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Платон Зиновьевич

Смерть
Около 1972
Полыновка, Хоромская волость, Боровичский уезд
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