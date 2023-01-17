Ефимова Наталья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиОколо 1972
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Рождение ребёнка
10.12.1922
Дочь: Кузнецова (Андрианова) Валентина Платоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Платон Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анастасия Платоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Платон Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Евдокия Платоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Платон Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Платоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Платон Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1972
Полыновка, Хоромская волость, Боровичский уезд