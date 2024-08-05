Орлов Евграф Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения14.12.1873
Дата смерти30.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1873
Отец: Орлов Лаврентий Антонович
Мать: Орлова Мария Кодратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Елена Павловна
Рождение ребёнка
16.04.1897
Сын: Орлов Асинкрит Евграфович
Мать ребёнка: Орлова Елена Павловна
Рождение ребёнка
16.08.1898
Мать ребёнка: Орлова Елена Павловна
Смерть
30.08.1944