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Орлов Евграф Лаврентьевич

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

14.12.1873

Дата смерти

30.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1873

Отец: Орлов Лаврентий Антонович

Мать: Орлова Мария Кодратовна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Елена Павловна

Рождение ребёнка
16.04.1897

Сын: Орлов Асинкрит Евграфович

Мать ребёнка: Орлова Елена Павловна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.08.1898

Сын: Орлов Матвей Евграфович

Мать ребёнка: Орлова Елена Павловна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
30.08.1944

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