Ксения Фёдорова
Место рожденияд.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1872
д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1890
Муж: Пётр Фокин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1892
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фокин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1893
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фокин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1895
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фокин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1897
Сын: Иоанн Петров
Отец ребёнка: Пётр Фокин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1899
Сын: Стефан Петров
Отец ребёнка: Пётр Фокин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1901
Дочь: Дария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фокин
д.Верхние Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1902
Сын: Максим Петров
Отец ребёнка: Пётр Фокин
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1904
Дочь: Ольга Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фокин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно