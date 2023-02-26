Ксения Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Фёдорова

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Место рождения

д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: ?

Мать: ?

д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Пётр Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1892

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1893

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1895

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1897

Сын: Иоанн Петров

Отец ребёнка: Пётр Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1899

Сын: Стефан Петров

Отец ребёнка: Пётр Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1901

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фокин

д.Верхние Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1902

Сын: Максим Петров

Отец ребёнка: Пётр Фокин

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1904

Дочь: Ольга Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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