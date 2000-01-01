Крючков Василий Андриянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крючков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия (Евгения) Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крючков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия (Евгения) Афанасьевна
Смерть
Неизвестно