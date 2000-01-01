Смирнова Евдокия (Евгения) Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Евдокия (Евгения) Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Крючков Василий Андриянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Крючков Василий Андриянович

Смерть
Неизвестно
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