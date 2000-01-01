Смирнова Евдокия (Евгения) Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крючков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Крючков Василий Андриянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крючков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Крючков Василий Андриянович
Смерть
Неизвестно