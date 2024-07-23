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Лукина Ксения Екимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Пётр Евдокимович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Лукин Илья Петрович

Отец ребёнка: Лукин Пётр Евдокимович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Же Петровна

Отец ребёнка: Лукин Пётр Евдокимович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лукин Василий Петрович

Отец ребёнка: Лукин Пётр Евдокимович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Лукин Пётр Евдокимович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лукин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Лукин Пётр Евдокимович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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