Лукина Ксения Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Лукин Илья Петрович
Отец ребёнка: Лукин Пётр Евдокимович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Же Петровна
Отец ребёнка: Лукин Пётр Евдокимович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Лукин Пётр Евдокимович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Лукин Пётр Евдокимович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Лукин Пётр Евдокимович
Смерть
Неизвестно