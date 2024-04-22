Лелюхина (Акимова) Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1941
Отец: Акимов Григорий Ильич
Мать: Акимова Ольга Алексеевна
Место жительства
С 12.02.1941 по 1958
Рождение ребёнка
1963
Сын: Лелюхин Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Лелюхин Анатолий Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Ведяева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Лелюхин Анатолий Алексеевич
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно