Лелюхина (Акимова) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лелюхина (Акимова) Галина Григорьевна

Место рождения

Берендеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.02.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1941

Отец: Акимов Григорий Ильич

Мать: Акимова Ольга Алексеевна

Берендеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 12.02.1941 по 1958
Берендеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Лелюхин Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Лелюхин Анатолий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1970

Дочь: Ведяева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Лелюхин Анатолий Алексеевич

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лелюхин Анатолий Алексеевич

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