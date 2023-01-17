Лопанов Фёдор Маркианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1911
Мать ребёнка: Лопанова Елена Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопанова Елена Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно