Калафат Николай Лазаревич
Место рождения
Дата рождения13.10.1905
Дата смерти26.12.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1905
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 78 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 108 /
Смерть
26.12.1905
Причина смерти: В младенческом возрасте | Николаевская церковь м/к 1905г. / зап.№ 43 /, ГАДО , Ф - 426-1-10 / лист № 143 /.
Похороны
27.12.1905
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1905г./ зап.№ 43 /, ГАДО Ф-426-1-10 / стр.№ 143 /