Боговая Ефросиния Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боговая Ефросиния Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Боговой Трифон Иванов

Отец ребёнка: Боговой Иван Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Боговой Олимп Иванов

Отец ребёнка: Боговой Иван Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Боговой Георгий Иванов

Отец ребёнка: Боговой Иван Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Боговой Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Боговой Иван Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боговой Иван Афанасиев

Смерть
Неизвестно
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