Розенблюм Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенблюм Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

1936 г.р.
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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.07.1936

Дочь: Зотова Адель Ивановна

Отец ребёнка: Носик Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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