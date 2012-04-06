Зотова (Розенблюм) Адель Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Розенблюм) Адель Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1936

Дата смерти

06.04.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936

Отец: Носик Иван

Мать: Розенблюм Анна

Рождение ребёнка
28.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Игорь Алексеевич

Рождение ребёнка
05.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Игорь Алексеевич

Смерть
06.04.2012
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