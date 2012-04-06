Зотова (Розенблюм) Адель Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1936
Дата смерти06.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936
Отец: Носик Иван
Мать: Розенблюм Анна
Рождение ребёнка
28.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Игорь Алексеевич
Рождение ребёнка
05.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Игорь Алексеевич
Смерть
06.04.2012