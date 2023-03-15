Дарья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мирон Петров
Отец ребёнка: Петр Терентьев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Федор Петров
Отец ребёнка: Петр Терентьев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Митрофан Петров
Отец ребёнка: Петр Терентьев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Трофим Петров
Отец ребёнка: Петр Терентьев
Смерть
1791