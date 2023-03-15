Дарья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Мирон Петров

Отец ребёнка: Петр Терентьев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Федор Петров

Отец ребёнка: Петр Терентьев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Митрофан Петров

Отец ребёнка: Петр Терентьев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Трофим Петров

Отец ребёнка: Петр Терентьев

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1791
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