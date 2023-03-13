Малафеева Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малафеева Анна Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1898

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Малафеевъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1904

Дочь: Малафеева Анна

Отец ребёнка: Малафеевъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малафеевъ Иванъ

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