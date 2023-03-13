Малафеева Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1898
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Малафеевъ Иванъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1904
Дочь: Малафеева Анна
Отец ребёнка: Малафеевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малафеевъ Иванъ