Малафеевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Малафеевъ Матвей
Мать: Малафеева Стефанида
Рождение ребёнка
25.10.1898
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Малафеева Анна Дмитриева
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1904
Дочь: Малафеева Анна
Мать ребёнка: Малафеева Анна Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малафеева Анна Дмитриева