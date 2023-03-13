Малафеевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалафеевъ Иванъ

Малафеевъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Малафеевъ Матвей

Мать: Малафеева Стефанида

Рождение ребёнка
25.10.1898

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Малафеева Анна Дмитриева

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1904

Дочь: Малафеева Анна

Мать ребёнка: Малафеева Анна Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малафеева Анна Дмитриева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close