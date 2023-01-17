Романова (Макарова) Матрёна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти22.01.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Романов Андрей
Отец ребёнка: Романов Митрофан
Рождение ребёнка
1890
Сын: Романов Пётр
Отец ребёнка: Романов Митрофан
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Водолазова Ульяна
Отец ребёнка: Романов Митрофан
Рождение ребёнка
1904
Сын: Романов Яков
Отец ребёнка: Романов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Фёдор
Отец ребёнка: Романов Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Митрофан
Смерть
22.01.1917