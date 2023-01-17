Романова (Макарова) Матрёна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Макарова) Матрёна Алексеевна

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Место рождения

Коровино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

22.01.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Коровино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Романов Андрей

Отец ребёнка: Романов Митрофан

Рождение ребёнка
1890

Сын: Романов Пётр

Отец ребёнка: Романов Митрофан

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Водолазова Ульяна

Отец ребёнка: Романов Митрофан

Рождение ребёнка
1904

Сын: Романов Яков

Отец ребёнка: Романов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Фёдор

Отец ребёнка: Романов Митрофан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Митрофан

Смерть
22.01.1917
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