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Романов Митрофан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Романов Ефим

Мать: Романова ?

Рождение ребёнка
1886

Сын: Романов Андрей

Мать ребёнка: Романова Матрёна Алексеевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Романов Пётр

Мать ребёнка: Романова Матрёна Алексеевна

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Водолазова Ульяна

Мать ребёнка: Романова Матрёна Алексеевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Романов Яков

Мать ребёнка: Романова Матрёна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Фёдор

Мать ребёнка: Романова Матрёна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Матрёна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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