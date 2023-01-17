Романов Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Романов Ефим
Мать: Романова ?
Рождение ребёнка
1886
Сын: Романов Андрей
Мать ребёнка: Романова Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Романов Пётр
Мать ребёнка: Романова Матрёна Алексеевна
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Водолазова Ульяна
Мать ребёнка: Романова Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Романов Яков
Мать ребёнка: Романова Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Фёдор
Мать ребёнка: Романова Матрёна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно