Романов Пётр
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти25.09.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Романов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов ?
Мать ребёнка: Романова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1958