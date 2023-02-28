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Романов Пётр

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Место рождения

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

25.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Романов Митрофан

Мать: Романова Матрёна Алексеевна

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов ?

Мать ребёнка: Романова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Виталий Петрович

Мать ребёнка: Романова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Мария Дмитриевна

Смерть
25.09.1958
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
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