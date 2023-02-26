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Самуил (Михайлов)

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1809

Дата смерти

03.02.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: ?

Мать: ?

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1824

Дочь: Харитина Самуйлова

Мать ребёнка: Анастасия Леонова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Самуйлова

Мать ребёнка: Анастасия Леонова

Рождение ребёнка
11.10.1831

Дочь: Евлампия Самуйлова

Мать ребёнка: Анастасия Леонова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1834

Сын: Аким Самуйлов

Мать ребёнка: Анастасия Леонова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
03.02.1879
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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