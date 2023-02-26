Самуил (Михайлов)
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1809
Дата смерти03.02.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1824
Дочь: Харитина Самуйлова
Мать ребёнка: Анастасия Леонова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Самуйлова
Мать ребёнка: Анастасия Леонова
Рождение ребёнка
11.10.1831
Дочь: Евлампия Самуйлова
Мать ребёнка: Анастасия Леонова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1834
Сын: Аким Самуйлов
Мать ребёнка: Анастасия Леонова
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
03.02.1879
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.