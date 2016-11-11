Миронова (Плотникова) Валентина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Плотникова) Валентина Прокопьевна

Место рождения

Егово, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

27.09.1927

Дата смерти

11.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1927

Отец: Плотников Прокопий

Мать: Плотникова -

Егово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.03.1950

Дочь: Попова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Фёдорович

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.03.1959

Дочь: Миронова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Фёдорович

Смерть
11.11.2016
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