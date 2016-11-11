Миронова (Плотникова) Валентина Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1927
Дата смерти11.11.2016
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1927
Отец: Плотников Прокопий
Мать: Плотникова -
Рождение ребёнка
21.03.1950
Дочь: Попова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Фёдорович
Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.03.1959
Дочь: Миронова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Фёдорович
Смерть
11.11.2016