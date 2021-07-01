Миронов Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Николай Фёдорович

Миронов Николай Фёдорович

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

01.07.21

Дата смерти

01.07.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.21

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.03.1950

Дочь: Попова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Миронова Валентина Прокопьевна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.03.1959

Дочь: Миронова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Миронова Валентина Прокопьевна

Смерть
01.07.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close