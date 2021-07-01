Миронов Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения01.07.21
Дата смерти01.07.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.21
Рождение ребёнка
21.03.1950
Дочь: Попова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Миронова Валентина Прокопьевна
Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.03.1959
Дочь: Миронова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Миронова Валентина Прокопьевна
Смерть
01.07.1987