Рюмина Маремьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиС 1820 по 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рюмина Устиния Ивановна
Отец ребёнка: Рюмин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рюмин Иван Федорович
Рождение ребёнка
05.07.1800
Сын: Рюмин Иван Иванович
Отец ребёнка: Рюмин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Рюмина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Рюмин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Рюмин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Рюмина Доминья Ивановна
Отец ребёнка: Рюмин Иван Федорович
Смерть
С 1820 по 1834