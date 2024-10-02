Рюмина Маремьяна Васильевна Около 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рюмина Маремьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

С 1820 по 1834

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рюмина Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Рюмин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюмин Иван Федорович

Рождение ребёнка
05.07.1800

Сын: Рюмин Иван Иванович

Отец ребёнка: Рюмин Иван Федорович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Рюмина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Рюмин Иван Федорович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Рюмин Василий Иванович

Отец ребёнка: Рюмин Иван Федорович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Рюмина Доминья Ивановна

Отец ребёнка: Рюмин Иван Федорович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
С 1820 по 1834

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