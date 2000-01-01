Федяйнов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяйнов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1987

Сын: Федяйнов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Федяйнова Антонина Анатольевна

Рождение ребёнка
18.03.1990

Дочь: Федяйнова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Федяйнова Антонина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федяйнова Антонина Анатольевна

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