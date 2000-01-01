Федяйнов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1987
Сын: Федяйнов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Федяйнова Антонина Анатольевна
Рождение ребёнка
18.03.1990
Дочь: Федяйнова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Федяйнова Антонина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно