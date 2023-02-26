Елисей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.
1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дария Елисеева

Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломонида Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Варфоломеева

Смерть
1851
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