Елисей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дария Елисеева
Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломонида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Варфоломеева
Смерть
1851