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Малахова Таисия Дмитриевна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1884

Дочь: Малахова Манефа Разумниковна

Отец ребёнка: Малахов Разумник Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1886 ст.

Сын: Малахов Сильвестр Разумникович

Отец ребёнка: Малахов Разумник Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.

Дочь: Малахова Лариса Разумникова

Отец ребёнка: Малахов Разумник Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Александра Разумниковна

Отец ребёнка: Малахов Разумник Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Разумник Ипатьевич

Смерть
Неизвестно
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