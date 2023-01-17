Малахова Таисия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.08.1884
Дочь: Малахова Манефа Разумниковна
Отец ребёнка: Малахов Разумник Ипатьевич
Рождение ребёнка
12.11.1886 ст.
Сын: Малахов Сильвестр Разумникович
Отец ребёнка: Малахов Разумник Ипатьевич
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.
Дочь: Малахова Лариса Разумникова
Отец ребёнка: Малахов Разумник Ипатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Александра Разумниковна
Отец ребёнка: Малахов Разумник Ипатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно