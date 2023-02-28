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Малахов Разумник Ипатьевич

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Малахов Ипатий Петрович

Мать: Малахова Анна Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Сергеева Александра Разумниковна

Мать ребёнка: Малахова Таисия Дмитриевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1884

Дочь: Малахова Манефа Разумниковна

Мать ребёнка: Малахова Таисия Дмитриевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1886 ст.

Сын: Малахов Сильвестр Разумникович

Мать ребёнка: Малахова Таисия Дмитриевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.

Дочь: Малахова Лариса Разумникова

Мать ребёнка: Малахова Таисия Дмитриевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Таисия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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