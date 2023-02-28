Малахов Разумник Ипатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Малахов Ипатий Петрович
Мать: Малахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Сергеева Александра Разумниковна
Мать ребёнка: Малахова Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около ?.08.1884
Дочь: Малахова Манефа Разумниковна
Мать ребёнка: Малахова Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.11.1886 ст.
Сын: Малахов Сильвестр Разумникович
Мать ребёнка: Малахова Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.
Дочь: Малахова Лариса Разумникова
Мать ребёнка: Малахова Таисия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно