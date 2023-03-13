Киселевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Киселевъ Егоръ
Мать: Киселева Дарья Архипова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Киселевъ Самойла
Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Киселевъ Фаддей
Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Полушкина Хавронья
Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Киселевъ Ларионъ
Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Киселевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно