Киселевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Киселевъ Егоръ

Мать: Киселева Дарья Архипова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Киселевъ Самойла

Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Киселевъ Фаддей

Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Полушкина Хавронья

Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Киселевъ Ларионъ

Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Киселевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Киселева Наталья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Наталья Васильева

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