Полушкина (Киселева) Хавронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушкина (Киселева) Хавронья

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Киселевъ Иванъ

Мать: Киселева Наталья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Полушкинъ Петръ

Отец ребёнка: Полушкинъ Артемий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Полушкинъ Артемий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Полушкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Полушкинъ Артемий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полушкинъ Артемий