Полушкина (Киселева) Хавронья
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Полушкинъ Петръ
Отец ребёнка: Полушкинъ Артемий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Полушкинъ Артемий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Полушкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Полушкинъ Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полушкинъ Артемий