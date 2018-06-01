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Петров Алексей Иофович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1949

Дата смерти

?.06.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1979

Дочь: Краева Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Петрова Галина Николаевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
?.02.1989

Жена: Петрова Галина Николаевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1989

Дочь: Беззубова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Петрова Галина Николаевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.06.2018
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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