Петров Алексей Иофович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1949
Дата смерти?.06.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1979
Дочь: Краева Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Петрова Галина Николаевна
Бракосочетание
?.02.1989
Рождение ребёнка
07.07.1989
Дочь: Беззубова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Петрова Галина Николаевна
Смерть
?.06.2018