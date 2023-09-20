Горбулева Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1969
Дочь: Мирончук Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Горбулев Виктор Харитонович
Рождение ребёнка
06.03.1971
Сын: Горбулёв Алексей Викторович
Отец ребёнка: Горбулев Виктор Харитонович
Рождение ребёнка
06.03.1971
Дочь: Дворниченко Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Горбулев Виктор Харитонович
Смерть
Неизвестно