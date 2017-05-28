Горбулев Виктор Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбулев Виктор Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1969

Дочь: Мирончук Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Горбулева Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
06.03.1971

Сын: Горбулёв Алексей Викторович

Мать ребёнка: Горбулева Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
06.03.1971

Дочь: Дворниченко Наталия Викторовна

Мать ребёнка: Горбулева Любовь Алексеевна

Смерть
28.05.2017

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