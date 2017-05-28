Горбулев Виктор Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.05.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1969
Дочь: Мирончук Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Горбулева Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
06.03.1971
Сын: Горбулёв Алексей Викторович
Мать ребёнка: Горбулева Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
06.03.1971
Дочь: Дворниченко Наталия Викторовна
Мать ребёнка: Горбулева Любовь Алексеевна
Смерть
28.05.2017