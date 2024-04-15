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Бардаков Андрей Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1898 ст.

Дата смерти

15.01.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1898 ст.

Отец: Бардаков Евграф Федорович

Мать: Бардакова \\ Карпенко Мария Прохоровна

Смерть
15.01.1899 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96T-4?i=58&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.01.1899 ст.
на кладбище д.Кровной
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