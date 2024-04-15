Бардакова \\ Карпенко (Демяненко) Мария Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
22.01.1894 ст.
Ксенофонт Черненко
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DR-L?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.10.1896 ст.
Дочь: Карпенко Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Карпенко Василий Наумович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-P?i=221&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
26.01.1897 ст.
Григорий Алексеевич Антошенко
Бракосочетание
06.06.1897 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CK-S?i=170&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
?.10.1898 ст.
Сын: Бардаков Андрей Евграфович
Отец ребёнка: Бардаков Евграф Федорович
Рождение ребёнка
14.12.1899 ст.
Дочь: Анастасия Евграфовна
Отец ребёнка: Бардаков Евграф Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L965-V?i=40&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
29.10.1902 ст.
Авраам Алексеевич Антошенко
Восприемник
02.08.1905 ст.
Евдокия Ивановна Пархоменко
Восприемник
24.09.1905 ст.
Сергей Алексеевич Антошенко
Восприемник
18.11.1906 ст.
Платон Данилович Романко
Восприемник
30.03.1908 ст.
Иван Иванович Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно