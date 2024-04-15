Бардакова \\ Карпенко (Демяненко) Мария Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардакова \\ Карпенко (Демяненко) Мария Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
22.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксенофонт Черненко
Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Муж: Карпенко Василий Наумович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DR-L?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.10.1896 ст.

Дочь: Карпенко Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Карпенко Василий Наумович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-P?i=221&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
26.01.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Алексеевич Антошенко
Бракосочетание
06.06.1897 ст.

Муж: Бардаков Евграф Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CK-S?i=170&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
?.10.1898 ст.

Сын: Бардаков Андрей Евграфович

Отец ребёнка: Бардаков Евграф Федорович

Рождение ребёнка
14.12.1899 ст.

Дочь: Анастасия Евграфовна

Отец ребёнка: Бардаков Евграф Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L965-V?i=40&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
29.10.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Авраам Алексеевич Антошенко
Восприемник
02.08.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Ивановна Пархоменко
Восприемник
24.09.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Сергей Алексеевич Антошенко
Восприемник
18.11.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Платон Данилович Романко
Восприемник
30.03.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Иванович Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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