Дергунов Леонтий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1792 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Дергунов Андреян Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Дергунов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Дергунов Сидор Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Дергунов Захар Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Дергунов Парфен Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно