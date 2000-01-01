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Дергунов Захар Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Дергунов Леонтий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Дергунов Леонтий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Дергунов Михаил Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 22.06.1846 ст.

Сын: Дергунов Калина Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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